Чумакова Марфа Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Чумаков Афанасий Дометиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1840 ст.
Сын: Чумаков Артемий (внебрачный)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Чумаков Парамон (внебрачный)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Чумакова Наталья (внебрачная)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.08.1851 ст.
Сын: Чумаков Яким (внебрачный)
Отец ребёнка: не указан
Чумаки, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно