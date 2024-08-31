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Чумакова Марфа Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Чумаков Афанасий Дометиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1840 ст.

Сын: Чумаков Артемий (внебрачный)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Чумаков Парамон (внебрачный)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Чумакова Наталья (внебрачная)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.08.1851 ст.

Сын: Чумаков Яким (внебрачный)

Отец ребёнка: не указан

Чумаки, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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