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Лоскутов Андрей Григорьев

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лоскутов Григорий Иванов Иванович

Мать: Лоскутова Александра Иванова Ивановна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемник
06.02.1884 ст.
Марисола, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
у Дмитрия Ивановича Лоскутова, сына Ивана Григорьевича Лоскутова
Рождение ребёнка
22.01.1899 ст.

Дочь: Лоскутова Анна Андреева Андреевна

Мать ребёнка: Лоскутова Мария Петрова Петровна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
23.01.1899 года крещение. Восприемники: Ивана Григорьева Лоскутова дочь девица Евдокия. Лл.222 об.-223
Бракосочетание
До 1899

Жена: Лоскутова Мария Петрова Петровна

Рождение ребёнка
30.01.1909 ст.

Дочь: Лоскутова Анна Андреева Андреевна

Мать ребёнка: Лоскутова Мария Петрова Петровна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
1.02.1909 года крещение. Восприемники: родная дочь Анна
Рождение ребёнка
31.10.1911 ст.

Дочь: Лоскутова Марфа Андреева Андреевна

Мать ребёнка: Лоскутова Мария Петрова Петровна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
1.09.1911 года крещение. Восприемники: умершего крестьянина Ильи Максимова Лоскутова жена Анисия Данилова.
Смерть
Неизвестно
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