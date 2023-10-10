Лоскутов Андрей Григорьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Восприемник
06.02.1884 ст.
Марисола, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
у Дмитрия Ивановича Лоскутова, сына Ивана Григорьевича Лоскутова
Рождение ребёнка
22.01.1899 ст.
Дочь: Лоскутова Анна Андреева Андреевна
Мать ребёнка: Лоскутова Мария Петрова Петровна
23.01.1899 года крещение. Восприемники: Ивана Григорьева Лоскутова дочь девица Евдокия. Лл.222 об.-223
Бракосочетание
До 1899
Рождение ребёнка
30.01.1909 ст.
Дочь: Лоскутова Анна Андреева Андреевна
Мать ребёнка: Лоскутова Мария Петрова Петровна
1.02.1909 года крещение. Восприемники: родная дочь Анна
Рождение ребёнка
31.10.1911 ст.
Дочь: Лоскутова Марфа Андреева Андреевна
Мать ребёнка: Лоскутова Мария Петрова Петровна
1.09.1911 года крещение. Восприемники: умершего крестьянина Ильи Максимова Лоскутова жена Анисия Данилова.
Смерть
Неизвестно