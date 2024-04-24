Костенко Олег
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
03.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костенко (Дубровская) Александровна
Холмск, Холмский, Сахалинская область
Смерть
Неизвестно