Костенко Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костенко Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костенко (Дубровская) Александровна

Место жительства
Неизвестно
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
03.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костенко (Дубровская) Александровна

Холмск, Холмский, Сахалинская область
Смерть
Неизвестно

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