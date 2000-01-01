Вахрамеева Евстолия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВахрамеева Евстолия Алексеевна

Вахрамеева Евстолия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Варакина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Вахрамеев Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вахрамеев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Вахрамеев Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрамеев Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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