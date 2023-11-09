Никульшина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Никульшин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никульшин Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Никульшин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никульшин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Никульшин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильевна
Отец ребёнка: Никульшин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никульшин Василий
Смерть
Неизвестно