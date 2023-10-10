Понкратов Михаил Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПонкратов Михаил Евсеевич

Понкратов Михаил Евсеевич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

20.12.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1856

Отец: не указан

Мать: Макеева Евдокия Антоновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №1, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Андрей А... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close