Понкратов Михаил Евсеевич
Место рождения
Дата рождения20.12.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1856
Отец: не указан
Рождение: запись о рождении №1, метрическая книга за 1857 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Андрей А... Показать все
Смерть
Неизвестно