Семенов Иакинф Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Бракосочетание
1862
Жена: Семенова Ольга Павловна
Поручители: По женихе: Села Пьяноборскаго удельные крестьяне Семён Никонов, Феодор Семёнов Бердниковы и Харитон Самсонов Юрьев; По невесте: Того ж села Стифан Михайлов Семёнов и деревни Муновой Никола... Показать все
Смерть
Неизвестно