Семенов Иакинф Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Иакинф Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1862

Жена: Семенова Ольга Павловна

Поручители: По женихе: Села Пьяноборскаго удельные крестьяне Семён Никонов, Феодор Семёнов Бердниковы и Харитон Самсонов Юрьев; По невесте: Того ж села Стифан Михайлов Семёнов и деревни Муновой Никола... Показать все
Смерть
Неизвестно
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