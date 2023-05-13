Марфа Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

14.01.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Макарова Ольга Онисифоровна

Отец ребёнка: Макаров Онисифор Илларионович

Рождение ребёнка
26.04.1852

Сын: Макаров Тимофей Онисифорович

Отец ребёнка: Макаров Онисифор Илларионович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.07.1853 ст.

Сын: Макаров Никита Онисифорович

Отец ребёнка: Макаров Онисифор Илларионович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.11.1855 ст.

Сын: Макаров Михаил Онисифорович

Отец ребёнка: Макаров Онисифор Илларионович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1858 ст.

Сын: Макаров Иосиф Онисифорович

Отец ребёнка: Макаров Онисифор Илларионович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Макарова Прасковья Онисифоровна

Отец ребёнка: Макаров Онисифор Илларионович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.06.1865 ст.

Сын: Макаров Тимофей Онисифорович

Отец ребёнка: Макаров Онисифор Илларионович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.06.1865 ст.

Дочь: Макарова Акулина Онисифоровна

Отец ребёнка: Макаров Онисифор Илларионович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.02.1872 ст.

Сын: Макаров Федор Онисифорович

Отец ребёнка: Макаров Онисифор Илларионович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Онисифор Илларионович

Смерть
14.01.1913 ст.
Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
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