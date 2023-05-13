Марфа Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти14.01.1913 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Макарова Ольга Онисифоровна
Отец ребёнка: Макаров Онисифор Илларионович
Рождение ребёнка
26.04.1852
Сын: Макаров Тимофей Онисифорович
Отец ребёнка: Макаров Онисифор Илларионович
Рождение ребёнка
18.07.1853 ст.
Сын: Макаров Никита Онисифорович
Отец ребёнка: Макаров Онисифор Илларионович
Рождение ребёнка
15.11.1855 ст.
Сын: Макаров Михаил Онисифорович
Отец ребёнка: Макаров Онисифор Илларионович
Рождение ребёнка
02.09.1858 ст.
Сын: Макаров Иосиф Онисифорович
Отец ребёнка: Макаров Онисифор Илларионович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Макарова Прасковья Онисифоровна
Отец ребёнка: Макаров Онисифор Илларионович
Рождение ребёнка
10.06.1865 ст.
Сын: Макаров Тимофей Онисифорович
Отец ребёнка: Макаров Онисифор Илларионович
Рождение ребёнка
10.06.1865 ст.
Дочь: Макарова Акулина Онисифоровна
Отец ребёнка: Макаров Онисифор Илларионович
Рождение ребёнка
11.02.1872 ст.
Сын: Макаров Федор Онисифорович
Отец ребёнка: Макаров Онисифор Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.01.1913 ст.