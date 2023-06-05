Степанова Любовь Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Любовь Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1946

Дочь: Суханова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Горбовский Иван Егорович

Рождение ребёнка
08.09.1954

Сын: Горбовский Александр Иванович

Отец ребёнка: Горбовский Иван Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каурова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Горбовский Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбовский Иван Егорович

Смерть
Неизвестно
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