Степанова Любовь Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1946
Дочь: Суханова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Горбовский Иван Егорович
Рождение ребёнка
08.09.1954
Сын: Горбовский Александр Иванович
Отец ребёнка: Горбовский Иван Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каурова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Горбовский Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно