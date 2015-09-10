Калинина Анета Андреевна
Место рождения
Дата рождения11.10.1932
Дата смерти10.09.2015
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1932
Отец: Калинин Андрей Петрович
Мать: Калинина Анна Осиповна
Карельская АССР, Заонежский район, Типиницы сельский совет, д.Трутнево.
Рождение ребёнка
После 1965
Сын: Куклышев Павел Васильевич
Отец ребёнка: Куклышев Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куклышев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Куклышев Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куклышева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Куклышев Василий Павлович
Смерть
10.09.2015