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Калинина Анета Андреевна

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Место рождения

Типиницы, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

11.10.1932

Дата смерти

10.09.2015

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1932

Отец: Калинин Андрей Петрович

Мать: Калинина Анна Осиповна

Типиницы, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Карельская АССР, Заонежский район, Типиницы сельский совет, д.Трутнево.
Рождение ребёнка
После 1965

Сын: Куклышев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Куклышев Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куклышев Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куклышев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Куклышев Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куклышева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Куклышев Василий Павлович

Смерть
10.09.2015
Типиницы, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
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