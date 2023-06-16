Гагарина (Ястребова) Ольга Николаевна
Место рожденияг. Варшава, Царство Польское, Российская империя
Дата рождения01.02.1888
Дата смерти29.04.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Варшава, Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гагарина Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Гагарин Андрей Андреевич
Смерть
29.04.1957
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург