Гагарина (Ястребова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагарина (Ястребова) Ольга Николаевна

Место рождения

г. Варшава, Царство Польское, Российская империя

Дата рождения

01.02.1888

Дата смерти

29.04.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Варшава, Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
1928

Муж: Гагарин Андрей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гагарина Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Гагарин Андрей Андреевич

Смерть
29.04.1957
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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