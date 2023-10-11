Гладких Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладких Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1930

Дочь: Быченко Александра Кирилловна

Отец ребёнка: Гладких Кирилл Фролович

Рождение ребёнка
01.08.1935

Дочь: Беликова Валентина Кирилловна

Отец ребёнка: Гладких Кирилл Фролович

Рождение ребёнка
14.08.1939

Дочь: Гладких Нина Кирилловна

Отец ребёнка: Гладких Кирилл Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладких Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Гладких Кирилл Фролович

Смерть
Неизвестно
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