Гладких Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1930
Дочь: Быченко Александра Кирилловна
Отец ребёнка: Гладких Кирилл Фролович
Рождение ребёнка
01.08.1935
Дочь: Беликова Валентина Кирилловна
Отец ребёнка: Гладких Кирилл Фролович
Рождение ребёнка
14.08.1939
Дочь: Гладких Нина Кирилловна
Отец ребёнка: Гладких Кирилл Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладких Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Гладких Кирилл Фролович
Смерть
Неизвестно