Изикова (Сумгатулина) Рузалия Кадыровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1979
Отец ребёнка: Изиков Рашид Леонидович
Рождение ребёнка
01.09.1983
Отец ребёнка: Изиков Рашид Леонидович
Рождение ребёнка
13.08.1985
Дочь: Изикова Лия Рашидовна
Отец ребёнка: Изиков Рашид Леонидович