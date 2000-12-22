Изиков Рашид Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1951
Дата смерти22.12.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1979
Мать ребёнка: Изикова (Сумгатулина) Рузалия Кадыровна
Рождение ребёнка
01.09.1983
Мать ребёнка: Изикова (Сумгатулина) Рузалия Кадыровна
Рождение ребёнка
13.08.1985
Дочь: Изикова Лия Рашидовна
Мать ребёнка: Изикова (Сумгатулина) Рузалия Кадыровна
Смерть
22.12.2000