Изиков Рашид Леонидович 23.09.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Изиков Рашид Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1951

Дата смерти

22.12.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1951

Отец: Изиков Леонид (Риза Зайнулович) Захарович

Мать: Изикова Сания Исмагиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Изикова (Сумгатулина) Рузалия Кадыровна

Рождение ребёнка
06.05.1979

Сын: Изиков Руслан Рашидович

Мать ребёнка: Изикова (Сумгатулина) Рузалия Кадыровна

Рождение ребёнка
01.09.1983

Сын: Изиков Рамиль Рашидович

Мать ребёнка: Изикова (Сумгатулина) Рузалия Кадыровна

Рождение ребёнка
13.08.1985

Дочь: Изикова Лия Рашидовна

Мать ребёнка: Изикова (Сумгатулина) Рузалия Кадыровна

Смерть
22.12.2000

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