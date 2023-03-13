Кашинъ Назаръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашинъ Назаръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Кашинъ Георгий

Мать: Кашина Варвара Исаева

Бракосочетание
27.01.1914

Жена: Кашина Мелания

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1914

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Кашина Мелания

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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