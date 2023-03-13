Кашинъ Назаръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Кашинъ Георгий
Мать: Кашина Варвара Исаева
Бракосочетание
27.01.1914
Жена: Кашина Мелания
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1914
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Кашина Мелания
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан