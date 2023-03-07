Сырчина Ирина Арефина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырчина Ирина Арефина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

После 1809

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 26.07.1808 ст.

Дочь: Соломония Назарьева

Отец ребёнка: Сырчин Назарий Алексеев

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырчин Назарий Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1809
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