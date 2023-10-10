Тимошенко (Глот) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко (Глот) Татьяна Петровна

Место рождения

Гарцево, Стародубский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1938

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Глот Петр Сергеевич

Мать: Глот Еписимия Ильинична

Гарцево, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Тимошенко Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Тимошенко Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломовцева Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Тимошенко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Иван

Место жительства
Неизвестно
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Смерть
1998
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