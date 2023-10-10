Тимошенко (Глот) Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения1938
Дата смерти1998
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Глот Петр Сергеевич
Мать: Глот Еписимия Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Тимошенко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Тимошенко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломовцева Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Тимошенко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимошенко Иван
Место жительства
Неизвестно
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Смерть
1998