Акилина Климентова
Место рожденияд.Аниски Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Аниски Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.02.1886
Муж: Семён Емельянов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.01.1887
Дочь: Ксения Семёнова
Отец ребёнка: Семён Емельянов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1888
Дочь: Прохоренкова Пелагея Семёнова
Отец ребёнка: Семён Емельянов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1890
Дочь: Ольга Семёнова
Отец ребёнка: Семён Емельянов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1891
Дочь: Анастасия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Емельянов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1893
Сын: Иван Семёнов
Отец ребёнка: Семён Емельянов
с.Дубаши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1895
Сын: Семён Семёнов
Отец ребёнка: Семён Емельянов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1898
Сын: Владимир Семёнов
Отец ребёнка: Семён Емельянов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1899
Сын: Александр Семёнов
Отец ребёнка: Семён Емельянов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1901
Дочь: Екатерина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Емельянов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1903
Сын: Евгений Семёнов
Отец ребёнка: Семён Емельянов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1904
Сын: Алексей Семёнов
Отец ребёнка: Семён Емельянов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1906
Сын: Леонид Семёнов
Отец ребёнка: Семён Емельянов
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно