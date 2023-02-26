Акилина Климентова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Климентова

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Место рождения

д.Аниски Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Аниски Силуяновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.02.1886

Муж: Семён Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.01.1887

Дочь: Ксения Семёнова

Отец ребёнка: Семён Емельянов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1888

Дочь: Прохоренкова Пелагея Семёнова

Отец ребёнка: Семён Емельянов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1890

Дочь: Ольга Семёнова

Отец ребёнка: Семён Емельянов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1891

Дочь: Анастасия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Емельянов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1893

Сын: Иван Семёнов

Отец ребёнка: Семён Емельянов

с.Дубаши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1895

Сын: Семён Семёнов

Отец ребёнка: Семён Емельянов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1898

Сын: Владимир Семёнов

Отец ребёнка: Семён Емельянов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1899

Сын: Александр Семёнов

Отец ребёнка: Семён Емельянов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1901

Дочь: Екатерина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Емельянов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1903

Сын: Евгений Семёнов

Отец ребёнка: Семён Емельянов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1904

Сын: Алексей Семёнов

Отец ребёнка: Семён Емельянов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1906

Сын: Леонид Семёнов

Отец ребёнка: Семён Емельянов

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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