Сапронов Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1948
Сын: Сапронов Николай
Отец ребёнка: Сапронов Егор
Кухтовка, Каменский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сапронов Егор
Смерть
Неизвестно