Сапронов Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапронов Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1948 г.р.

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1948

Сын: Сапронов Николай

Отец ребёнка: Сапронов Егор

Кухтовка, Каменский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапронов Егор

Смерть
Неизвестно
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