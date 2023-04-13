Grossman Mayer — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Grossman Mayer

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Гроссман Мойше Itzko

Мать: Grossman Leiba

Смерть
1902
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