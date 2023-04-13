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Grossman Mayer
Grossman Mayer
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Дата смерти
1902
Пол
Мужской
Отец
Гроссман Мойше Itzko
1864 г.р.
Мать
Grossman (Edelstein) Leiba
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Гроссман Мойше Itzko
Мать:
Grossman Leiba
Смерть
1902
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