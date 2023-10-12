Елинек Франц Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елинек Франц Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.02.1891 ст.

Жена: Елинек Любовь Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ц. Св. арх. Михаила лейб-гвардии Московского полка ЦГИАСПб_19_128_186_0346
Развод
24.02.1914 ст.

Жена: Елинек Любовь Дмитриевна

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
Неизвестно
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