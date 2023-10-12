Елинек Франц Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.02.1891 ст.
Жена: Елинек Любовь Дмитриевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ц. Св. арх. Михаила лейб-гвардии Московского полка ЦГИАСПб_19_128_186_0346
Развод
24.02.1914 ст.
Жена: Елинек Любовь Дмитриевна
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
Неизвестно