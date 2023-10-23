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Назаренко Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаренко Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Назаренко Прокопий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Назаренко Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Назаренко Григорий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Назаренко Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шубина Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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