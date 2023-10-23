Назаренко Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назаренко Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Назаренко Прокопий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Назаренко Василий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Назаренко Григорий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шубина Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно