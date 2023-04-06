Штырла (Михеева) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1777
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Григорьевъ Михей
Мать: Устинья Иванова
Рождение ребёнка
1801
Сын: Штырла Тихонъ
Отец ребёнка: Штырла Герасимъ
Рождение ребёнка
1806
Сын: Штырла Андрей
Отец ребёнка: Штырла Герасимъ
Рождение ребёнка
1809
Сын: Штырла Кондратий
Отец ребёнка: Штырла Герасимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Штырла Герасимъ