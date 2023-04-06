Штырла (Михеева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штырла (Михеева) Прасковья

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Место рождения

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1777

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Григорьевъ Михей

Мать: Устинья Иванова

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Штырла Тихонъ

Отец ребёнка: Штырла Герасимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Штырла Андрей

Отец ребёнка: Штырла Герасимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Штырла Кондратий

Отец ребёнка: Штырла Герасимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Штырла Герасимъ

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