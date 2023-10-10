Новопашенная (Сопегина) Домника Елисеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Сопегин Елисей
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1811
Рождение ребёнка
25.03.1812
Сын: Новопашенной Гавриил Григорьев
Отец ребёнка: Новопашенной Григорий Кондратьев
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно