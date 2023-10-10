Новопашенная (Сопегина) Домника Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Сопегина) Домника Елисеева

Место рождения

Сапегина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1791 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Сопегин Елисей

Мать: не указана

Сапегина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
30.01.1811

Муж: Новопашенной Григорий Кондратьев

Рождение ребёнка
25.03.1812

Сын: Новопашенной Гавриил Григорьев

Отец ребёнка: Новопашенной Григорий Кондратьев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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