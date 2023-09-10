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Шевелёв Сергей Владимирович
Шевелёв Сергей Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.12.1975
Пол
Мужской
Отец
Шевелёв Владимир Павлович
1953 г.р.
Мать
Шевелёва (Бадылова) Валентина Валентиновна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
БЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1975
Отец:
Шевелёв Владимир Павлович
Мать:
Шевелёва Валентина Валентиновна
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