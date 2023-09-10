Шевелёв Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелёв Сергей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

БЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1975

Отец: Шевелёв Владимир Павлович

Мать: Шевелёва Валентина Валентиновна

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