Кирилл Иванов
Место рождения
Дата рождения18.03.1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1805 ст.
Отец: Иван Григорьев
Мать: Ефимия Алексеева
Бракосочетание
11.04.1820 ст.
Жена: Евдокия Иванова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.03.1824 ст.
Дочь: Евдокия Кириллова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Иван Кириллов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Марина Кириллова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
08.02.1835 ст.
Сын: Панфил Кириллов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
14.04.1839 ст.
Сын: Тимофей Кириллов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
01.01.1842 ст.
Сын: Иван Кириллов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Смерть
Неизвестно