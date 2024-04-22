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Кирилл Иванов

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

18.03.1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1805 ст.

Отец: Иван Григорьев

Мать: Ефимия Алексеева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
11.04.1820 ст.

Жена: Евдокия Иванова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.03.1824 ст.

Дочь: Евдокия Кириллова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Иван Кириллов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Марина Кириллова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.02.1835 ст.

Сын: Панфил Кириллов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.04.1839 ст.

Сын: Тимофей Кириллов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.01.1842 ст.

Сын: Иван Кириллов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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