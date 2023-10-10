Башкатов Демьян Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкатов Демьян Ильин

Место рождения

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.01.1907

Дочь: Татьяна Демьянова

Мать ребёнка: Башкатова Екатерина Яковлева (вторая)

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.06.1909

Дочь: Мария Демьянова

Мать ребёнка: Башкатова Екатерина Яковлева (вторая)

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башкатова Екатерина Яковлева (вторая)

Смерть
Неизвестно
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