Башкатов Демьян Ильин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1907
Дочь: Татьяна Демьянова
Мать ребёнка: Башкатова Екатерина Яковлева (вторая)
Рождение ребёнка
01.06.1909
Дочь: Мария Демьянова
Мать ребёнка: Башкатова Екатерина Яковлева (вторая)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно