Ломако Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1881 ст.
Жена: Ломако Ефимия Сергеевна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.10.1884 ст.
Сын: Ломако Яков Иванович
Мать ребёнка: Ломако Ефимия Сергеевна
Рождение ребёнка
21.08.1888 ст.
Мать ребёнка: Ломако Ефимия Сергеевна
Рождение ребёнка
02.07.1893 ст.
Дочь: Ломако Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ломако Ефимия Сергеевна
Рождение ребёнка
26.05.1897 ст.
Мать ребёнка: Ломако Ефимия Сергеевна
Смерть
Неизвестно