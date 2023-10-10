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Ломако Иван Фёдорович

Место рождения

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1881 ст.

Жена: Ломако Ефимия Сергеевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.10.1884 ст.

Сын: Ломако Яков Иванович

Мать ребёнка: Ломако Ефимия Сергеевна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.08.1888 ст.

Сын: Ломако Михаил Иванович

Мать ребёнка: Ломако Ефимия Сергеевна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.07.1893 ст.

Дочь: Ломако Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ломако Ефимия Сергеевна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.05.1897 ст.

Сын: Ломако Никита Иванович

Мать ребёнка: Ломако Ефимия Сергеевна

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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