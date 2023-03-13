Богомоловъ Герасимъ
Место рожденияСинбирскаго уезду из деревни Тимошкиной
Дата рождения1718
Дата смерти1787
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Богомоловъ Дмитрей
Мать: не указана
Синбирскаго уезду из деревни Тимошкиной
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Долматова Анна
Мать ребёнка: Богомолова Аксинья Обрамова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Богомолова Аксинья Обрамова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Проводилова Февронья
Мать ребёнка: Богомолова Аксинья Обрамова
Тимошкино
Рождение ребёнка
1760
Сын: Богомоловъ Иванъ
Мать ребёнка: Богомолова Аксинья Обрамова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Кутянина Марья
Мать ребёнка: Богомолова Аксинья Обрамова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1787