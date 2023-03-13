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Богомоловъ Герасимъ

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Место рождения

Синбирскаго уезду из деревни Тимошкиной

Дата рождения

1718

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Богомоловъ Дмитрей

Мать: не указана

Синбирскаго уезду из деревни Тимошкиной
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Долматова Анна

Мать ребёнка: Богомолова Аксинья Обрамова

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Богомолова Аксинья Обрамова

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Проводилова Февронья

Мать ребёнка: Богомолова Аксинья Обрамова

Тимошкино
Рождение ребёнка
1760

Сын: Богомоловъ Иванъ

Мать ребёнка: Богомолова Аксинья Обрамова

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Кутянина Марья

Мать ребёнка: Богомолова Аксинья Обрамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Аксинья Обрамова

Смерть
1787
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