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Никита Иванов
Никита Иванов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1813
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Жуткин Иван Петров
1784 г.р.
Мать
Агафья
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец:
Жуткин Иван Петров
Мать:
Агафья
Смерть
Неизвестно
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