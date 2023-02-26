Пащенкова (Федорова) Марина Федоровна
Место рожденияБельский р-он Тверской
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бельский р-он Тверской
Рождение ребёнка
29.09.1923
Дочь: Булохова Вера Даниловна
Отец ребёнка: Пащенков Данила Степанович
Ковельщина Бельского р-на Тверской обл
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Пащенков Данила Степанович
Бельский р-он Тверской
Рождение ребёнка
1932
Сын: Пащенков Константин
Отец ребёнка: Пащенков Данила Степанович
Бельский р-он Тверской
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д.Бокачево Бельского р-она