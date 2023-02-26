Пащенкова (Федорова) Марина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пащенкова (Федорова) Марина Федоровна

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Место рождения

Бельский р-он Тверской

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1895 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бельский р-он Тверской
Рождение ребёнка
29.09.1923

Дочь: Булохова Вера Даниловна

Отец ребёнка: Пащенков Данила Степанович

Ковельщина Бельского р-на Тверской обл
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Пащенков Данила Степанович

Бельский р-он Тверской
Рождение ребёнка
1932

Сын: Пащенков Константин

Отец ребёнка: Пащенков Данила Степанович

Бельский р-он Тверской
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пащенков Данила Степанович

Смерть
Неизвестно
д.Бокачево Бельского р-она
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