Хвостик (Остапенко) Акилина Митрофановна
Место рождения
Дата рождения09.06.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1876
Рождение ребёнка
16.03.1899
Сын: Хвостик Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Фостик Яков Яковлевич
родился хутор Химов (Кунашевка)
Рождение ребёнка
03.07.1901
Дочь: Фостик Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Фостик Яков Яковлевич
хутор Химов
Рождение ребёнка
28.08.1902
Дочь: Хвостик Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Фостик Яков Яковлевич
хутор Химов
Рождение ребёнка
02.02.1904
Отец ребёнка: Фостик Яков Яковлевич
хутор Химов
Рождение ребёнка
26.06.1906
Отец ребёнка: Фостик Яков Яковлевич
хутор Химов
Рождение ребёнка
19.08.1907
Отец ребёнка: Фостик Яков Яковлевич
хутор Химов
Рождение ребёнка
01.02.1909
Отец ребёнка: Фостик Яков Яковлевич
хутор Химов
Рождение ребёнка
31.08.1910
Дочь: Хвостик Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Фостик Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
30.11.1912
Дочь: Фостик Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Фостик Яков Яковлевич
Рождение ребёнка
02.12.1912
Отец ребёнка: Фостик Яков Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно