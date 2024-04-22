Хвостик (Остапенко) Акилина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостик (Остапенко) Акилина Митрофановна

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

09.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1876

Отец: Остапенко Митрофан Алексеевич

Мать: Остапенко Параскева Марковна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.03.1899

Сын: Хвостик Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Фостик Яков Яковлевич

Кунашовка, Чернігівська область
родился хутор Химов (Кунашевка)
Рождение ребёнка
03.07.1901

Дочь: Фостик Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Фостик Яков Яковлевич

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
28.08.1902

Дочь: Хвостик Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Фостик Яков Яковлевич

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
02.02.1904

Сын: Фостик Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Фостик Яков Яковлевич

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
26.06.1906

Сын: Хвостик Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Фостик Яков Яковлевич

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
19.08.1907

Сын: Фостик Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Фостик Яков Яковлевич

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
01.02.1909

Сын: Фостик Гавриил Яковлевич

Отец ребёнка: Фостик Яков Яковлевич

Кунашовка, Чернігівська область
хутор Химов
Рождение ребёнка
31.08.1910

Дочь: Хвостик Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Фостик Яков Яковлевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.11.1912

Дочь: Фостик Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Фостик Яков Яковлевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.12.1912

Сын: Фостик Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Фостик Яков Яковлевич

Кунашовка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фостик Яков Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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