Блинова Настасья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Настасья Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Блиновъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Блиновъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Блиновъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блиновъ Семенъ

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