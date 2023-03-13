Блинова Настасья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Блиновъ Семенъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Блиновъ Семенъ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Блиновъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Блиновъ Семенъ