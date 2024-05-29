Халтобина (Пагунова) Мария Ивановна 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Халтобина (Пагунова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Пагунов Иван Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халтобин Петр Иванович

Отец ребёнка: Халтобин Иван Семенович

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Халтобина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Халтобин Иван Семенович

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Дешкина (Халтобина) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Халтобин Иван Семенович

Смерть
Неизвестно

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