Халтобина (Пагунова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Пагунов Иван Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Халтобин Иван Семенович
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Халтобина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Халтобин Иван Семенович
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Дешкина (Халтобина) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Халтобин Иван Семенович
Смерть
Неизвестно