Невзоров Леонтий Трофимов
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Рождение ребёнка
19.09.1806
Мать ребёнка: Невзорова Анна Максимова
Рождение ребёнка
04.06.1809
Дочь: Акилина Леонтиева
Мать ребёнка: Невзорова Анна Максимова
Рождение ребёнка
07.06.1813
Мать ребёнка: Невзорова Анна Максимова
Рождение ребёнка
12.08.1814
Дочь: Васса Леонтиева
Мать ребёнка: Невзорова Анна Максимова
Рождение ребёнка
18.11.1816
Мать ребёнка: Невзорова Анна Максимова
Рождение ребёнка
23.02.1820
Сын: Мельников Василий Леонтиев
Мать ребёнка: Невзорова Анна Максимова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Мельников Никифор Леонтиев
Мать ребёнка: Невзорова Анна Максимова
Смерть
1825