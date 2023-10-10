Невзоров Леонтий Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невзоров Леонтий Трофимов

Место рождения

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Невзоров Трофим Степанов

Мать: Невзорова Пелагея Иванова

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.09.1806

Сын: Мельников Иван Леонтиев

Мать ребёнка: Невзорова Анна Максимова

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.06.1809

Дочь: Акилина Леонтиева

Мать ребёнка: Невзорова Анна Максимова

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.06.1813

Сын: Мельников Илья Леонтиев

Мать ребёнка: Невзорова Анна Максимова

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.08.1814

Дочь: Васса Леонтиева

Мать ребёнка: Невзорова Анна Максимова

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.11.1816

Сын: Мельников Петр Леонтиев

Мать ребёнка: Невзорова Анна Максимова

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.02.1820

Сын: Мельников Василий Леонтиев

Мать ребёнка: Невзорова Анна Максимова

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Мельников Никифор Леонтиев

Мать ребёнка: Невзорова Анна Максимова

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1825
Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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