(Сошальская) ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сошальская) ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1954

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1954

Отец: Сошальский ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ

Мать: Подгорная НИНЕЛЬ ИВАНОВНА

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