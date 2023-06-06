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(Сошальская) ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
(Сошальская) ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1954
Пол
Женский
Отец
Сошальский (Феодосьев) ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ
1929 г.р.
Мать
Подгорная (Бодрягина) НИНЕЛЬ ИВАНОВНА
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИО
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1954
Отец:
Сошальский ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ
Мать:
Подгорная НИНЕЛЬ ИВАНОВНА
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