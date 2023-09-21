Нехорошев Александр Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехорошев Александр Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1907

Дочь: София Александровна

Мать ребёнка: Нехорошева Пелагея Ивановна

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
1907
Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.01.1909

Сын: Нехорошев Николай Александрович

Мать ребёнка: Нехорошева Пелагея Ивановна

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.06.1910

Сын: Нехорошев Иван Александрович

Мать ребёнка: Нехорошева Пелагея Ивановна

Шевели, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нехорошева Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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