Нехорошев Александр Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1907
Дочь: София Александровна
Мать ребёнка: Нехорошева Пелагея Ивановна
Место жительства
1907
Рождение ребёнка
09.01.1909
Сын: Нехорошев Николай Александрович
Мать ребёнка: Нехорошева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
12.06.1910
Сын: Нехорошев Иван Александрович
Мать ребёнка: Нехорошева Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно