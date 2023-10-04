Кобзарь (Галла) Терезия Вацлавовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзарь (Галла) Терезия Вацлавовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Римско-католического вероисповедания.
Бракосочетание
12.11.1912 ст.

Муж: Кобзарь Иван Фотиевич

Марьино, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
До 1912 ст.
Лобаново, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Крестьянка.
Смерть
Неизвестно
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