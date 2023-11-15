Вербицкая (Куник) Агафья Федоровна
Место рожденияУкраина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Вишневский Ольга Ефимовна
Отец ребёнка: Вербицкий Ефим Елисеевич
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вербицкий Ефим Елисеевич
Россия, Приморский край, Боголюбовка
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Приморский край, с. Боголюбовка Дальнереченского района