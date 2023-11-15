Вербицкая (Куник) Агафья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербицкая (Куник) Агафья Федоровна

Место рождения

Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Вишневский Ольга Ефимовна

Отец ребёнка: Вербицкий Ефим Елисеевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вербицкий Иван Ефимович

Отец ребёнка: Вербицкий Ефим Елисеевич

Россия, Приморский край, Боголюбовка
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Приморский край, с. Боголюбовка Дальнереченского района
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