Свистунова (Шинелина) Таисия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свистунова (Шинелина) Таисия Сергеевна

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Место рождения

Суроватиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

11.05.1932

Дата смерти

22.10.2006

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1932

Отец: Шинелин Сергей Петрович

Мать: Шинелина Анна Васильевна

Суроватиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свистунов Александр Васильевич

Суроватиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свистунов Александр Васильевич

Смерть
22.10.2006
Суроватиха, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
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