Свистунова (Шинелина) Таисия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения11.05.1932
Дата смерти22.10.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1932
Отец: Шинелин Сергей Петрович
Мать: Шинелина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свистунов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.2006