Хлескинъ Семенъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлескинъ Семенъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Хлескинъ Тимофей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Хлескинъ Ефремъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Хлескинъ Федоръ

Мать ребёнка: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Хлескинъ Венедиктъ

Мать ребёнка: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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