Хлескинъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Сын: Хлескинъ Тимофей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1710
Сын: Хлескинъ Ефремъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Хлескинъ Федоръ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Хлескинъ Венедиктъ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана