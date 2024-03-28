Капустина (Щербакова) Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустина (Щербакова) Зинаида Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1934

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капустин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
24.10.1958

Дочь: Темникова (Капустина) Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Капустин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
19.02.1961

Дочь: Чарондина (Капустина) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Капустин Иван Григорьевич

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