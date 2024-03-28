Капустина (Щербакова) Зинаида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1958
Дочь: Темникова (Капустина) Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Капустин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
19.02.1961
Дочь: Чарондина (Капустина) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Капустин Иван Григорьевич