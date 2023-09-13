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Колмогорова Попова Лариса Юрьевна
Колмогорова Попова Лариса Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.09.1970
Пол
Женский
Отец
Попов Юрий Фалалеевич
Мать
Попова Быкова Нина Семёновна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1970
Отец:
Попов Юрий Фалалеевич
Мать:
Попова Быкова Нина Семёновна
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