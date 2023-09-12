Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1870
Дочь: Наталья Александровна
Отец ребёнка: Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
05.08.1888
Отец ребёнка: Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно