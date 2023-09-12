Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1870

Дочь: Наталья Александровна

Отец ребёнка: Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
05.08.1888

Сын: Лаврентий Александрович

Отец ребёнка: Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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