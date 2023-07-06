Ибаева Мавлюда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 01.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ибаев Рафаэль Николаевич
Рождение ребёнка
Около 20.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ибаев Рафаэль Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно