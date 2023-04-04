Писарева Анна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПисарева Анна Егорова

Писарева Анна Егорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

08.06.1878

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Параскева Федорова

Отец ребёнка: Писарев Федор Григорьев

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.01.1872

Сын: Писарев Игнатий Федоров

Отец ребёнка: Писарев Федор Григорьев

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.03.1873

Сын: Писарев Кирилл Федоров

Отец ребёнка: Писарев Федор Григорьев

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Настасья Федорова

Отец ребёнка: Писарев Федор Григорьев

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писарев Федор Григорьев

Смерть
08.06.1878
Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: от горячки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close