Писарева Анна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти08.06.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Параскева Федорова
Отец ребёнка: Писарев Федор Григорьев
Рождение ребёнка
27.01.1872
Отец ребёнка: Писарев Федор Григорьев
Рождение ребёнка
17.03.1873
Отец ребёнка: Писарев Федор Григорьев
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Настасья Федорова
Отец ребёнка: Писарев Федор Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.06.1878
Причина смерти: от горячки