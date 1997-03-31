Сулимов Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулимов Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1914

Дата смерти

31.03.1997

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1914

Отец: Дорожко Иван Дамианович

Мать: Дорожко Марфа Семеновна

Рождение ребёнка
11.06.1934

Сын: Сулимов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Гордеева Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.01.1936

Сын: Сулимов Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Гордеева Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.03.1938

Сын: Сулимов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Гордеева Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.04.1940

Дочь: Апаликова Людмила Петровна

Мать ребёнка: Гордеева Александра Дмитриевна

Смерть
31.03.1997
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