Сулимов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1914
Дата смерти31.03.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1914
Отец: Дорожко Иван Дамианович
Мать: Дорожко Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
11.06.1934
Мать ребёнка: Гордеева Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.01.1936
Сын: Сулимов Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Гордеева Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.03.1938
Сын: Сулимов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Гордеева Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.04.1940
Дочь: Апаликова Людмила Петровна
Мать ребёнка: Гордеева Александра Дмитриевна
Смерть
31.03.1997