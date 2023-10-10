Крутовский Иван Никифорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
С 1868 по 1877
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Крутовский Василий Иванович
Мать ребёнка: Крутовская Анна Васильевна
Место жительства
С 1890 по 1905
Сюмси, Сюмсинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крутовская Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крутовская Анна Васильевна