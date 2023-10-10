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Крутовский Иван Никифорович

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Место рождения

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Около 1877 г.р.
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Добавил:

ЕГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
С 1868 по 1877
Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Крутовский Василий Иванович

Мать ребёнка: Крутовская Анна Васильевна

Ветлуга, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
С 1890 по 1905
Сюмси, Сюмсинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крутовская Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крутовская Анна Васильевна

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