Алексеев Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева (Кондратова) Феврония Павловна

Рождение ребёнка
19.01.1874 ст.

Дочь: Павлова (Алексеева) Епраксия Дмитриевна

Мать ребёнка: Алексеева (Кондратова) Феврония Павловна

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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