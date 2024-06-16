Алексеев Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1874 ст.
Дочь: Павлова (Алексеева) Епраксия Дмитриевна
Мать ребёнка: Алексеева (Кондратова) Феврония Павловна
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно