Елясин Антон Федорович (Сидорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елясин Антон Федорович (Сидорович)

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.12.1819

Дата смерти

После 21.04.1862

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1819

Отец: Сидор-Фёдор Антонович

Мать: Татьяна Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
19.12.1819
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Семён Михайлович Башкиров
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Носкова Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.01.1849

Сын: Елясин Матвей Антонович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 10.08.1850

Жена: Елясина Мария Иосифовна

Восприемник
11.08.1852
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Василий Яковлевич Крайнов
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Еремина Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Елясина Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
01.04.1855

Сын: Елясин Гаврила Антонович

Мать ребёнка: Елясина Мария Иосифовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-899H-ZSQ4-Y?i=9&wc=W627-1CY:149365001,149877501,173360601,172953401&cc=1807365
Рождение ребёнка
22.01.1858

Дочь: Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Елясина Мария Иосифовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1859

Сын: Елясин Павел Антонович

Мать ребёнка: Елясина Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
21.04.1862

Сын: Елясин Василий Антонович

Мать ребёнка: Елясина Мария Иосифовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 21.04.1862
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