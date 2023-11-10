Елясин Антон Федорович (Сидорович)
Место рождения
Дата рождения18.12.1819
Дата смертиПосле 21.04.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1819
Отец: Сидор-Фёдор Антонович
Мать: Татьяна Николаевна
Крещение
19.12.1819
Восприемники: Семён Михайлович Башкиров
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Носкова Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.01.1849
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 10.08.1850
Жена: Елясина Мария Иосифовна
Восприемник
11.08.1852
Василий Яковлевич Крайнов
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Еремина Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Елясина Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
01.04.1855
Мать ребёнка: Елясина Мария Иосифовна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-899H-ZSQ4-Y?i=9&wc=W627-1CY:149365001,149877501,173360601,172953401&cc=1807365
Рождение ребёнка
22.01.1858
Дочь: Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Елясина Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1859
Мать ребёнка: Елясина Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
21.04.1862
Мать ребёнка: Елясина Мария Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 21.04.1862